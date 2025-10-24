МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семь украинцев перевернулись на BMW, пытаясь прорвать границу с Молдавией

Они заплатили за организацию побега 25 тысяч долларов.
Дима Иванов 2025-10-24 22:40:58
© Фото: dpsu.gov.ua

Семеро украинцев, решивших спастись от мобилизации, разбились на BMW X5 при попытке пересечь границу с Молдавией. Водитель потерял управление, уходя от пограничников, машина перевернулась, и все пассажиры получили травмы. Инцидент произошел в Раздельнянском районе Одесской области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, автомобиль, зарегистрированный в Румынии, был замечен на подступах к молдавской границе. Когда правоохранители попытались остановить нарушителей, водитель вместо торможения резко ускорился и свернул в поле, где внедорожник опрокинулся.

В машине оказались семеро мужчин - водитель и шесть пассажиров, один из которых прятался в багажнике. Все они с ранениями разной степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.

Предварительно установлено, что группа обратилась к администратору одного из Telegram-каналов, специализирующихся на нелегальной переправе, и заплатила ему свыше 25 тысяч долларов за организацию побега, включая аренду машины. Мотивом стало желание уклониться от принудительной мобилизации, ужесточенной в мае 2024-го из-за нехватки живой силы в ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские ТЦК теперь смогут получить полный доступ к информации об украинцах из демографического реестра, медицинских и учебных организация.

#Украина #Молдавия #тцк #уклонисты на Украине #принудительная мобилизацией
