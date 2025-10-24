Дмитриев: санкции «абсолютно никак» не повлияют на экономику России

Специальный представитель президента Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США и уже успел поговорить с российскими корреспондентами. Политик рассказал, что вводимые Западом санкции «абсолютно никак» не способны повлиять на экономику России.

«Позиция России заключается в том, что национальный интерес России необходимо уважать. Что те санкции, недружественные меры, они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к ростам цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше», - заявил спецпредставитель.

По словам Дмитриева, его поездка в Штаты была запланирована еще давно, и даже несмотря на срыв переговоров Путина и Трампа, американская сторона решила не отменять назначенную встречу.

Ранее специальный представитель президента России выложил у себя в соцсетях фотографию маршрута рейса, на котором он прибыл в США, сопроводив пост песней «На заре» в исполнении рэпера Басты.