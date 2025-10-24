МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев: санкции «абсолютно никак» не повлияют на экономику России

Спецпредставитель президента Путина прибыл с визитом в Америку.
Тимур Юсупов 2025-10-24 20:04:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специальный представитель президента Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США и уже успел поговорить с российскими корреспондентами. Политик рассказал, что вводимые Западом санкции «абсолютно никак» не способны повлиять на экономику России.

«Позиция России заключается в том, что национальный интерес России необходимо уважать. Что те санкции, недружественные меры, они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к ростам цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше», - заявил спецпредставитель.

По словам Дмитриева, его поездка в Штаты была запланирована еще давно, и даже несмотря на срыв переговоров Путина и Трампа, американская сторона решила не отменять назначенную встречу.

Ранее специальный представитель президента России выложил у себя в соцсетях фотографию маршрута рейса, на котором он прибыл в США, сопроводив пост песней «На заре» в исполнении рэпера Басты.

#в стране и мире #санкции США #Дмитриев #Россия и США #санкции запада #экономика РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 