Россиянам рассказали, чем грозит неуплата налогов от продажи игровых скинов

Полученный доход от продажи атрибутов игровых персонажей или каких-либо цифровых активов необходимо декларировать и платить с него налоги. В противном случае есть риск заплатить более крупную сумму. Об этом рассказал «Звезде» налоговый юрист Константин Чупырь.

«Вообще любой доход, полученный гражданином, облагается налогом. Любой доход от реализации чего-то», - рассказал специалист.

Он объяснил, что налоговая может увидеть проведенную операцию, например, из банковских выписок при поступлении денежных средств на расчет физического лица или юридического лица.

«Это может быть сообщение банка, что за что-то был какой-то произведенный расчет, где указано в наименовании платежа оплата за какой-то токен или оплата за какой-то атрибут игрового персонажа или что-то еще. И автоматически попадает налоговый орган как заявление», - добавил он.

После этого налоговый орган инициирует проверку и вызывает физическое лицо для получения объяснений о появлении денежных средств.

«Система декларирования - сообщения органу налогов на полученный доход и прибыли - носит уведомительный характер. Мы уведомляем налоговый орган, что мы произвели ту или иную операцию. И что мы готовы платить с полученного дохода при определенных обстоятельствах определенную денежную сумму. То есть налоговая база какая-то появляется», - рассказал специалист.

Бывают случаи, когда не подается информация по тем или иным причинам или подаются неточные сведения, отметил специалист. Для этого налоговый уровень проводит контроль администрирования полученного дохода.

«Они (налоговые органы - Прим. ред.) сами проверяют расчетным способом. Но это не самый лучший вариант. Лучше, конечно, декларацию подавать, сообщать, что я заработал столько-то денег с этого за минусом расходов», - объяснил юрист.

Он предупредил, что если сам налоговый орган начнет сам считать, это может быть «совершенно другая цифра».

Ранее стало известно, что со следующего месяца у Федеральной налоговой службы появится возможность взыскивать с населения долги без обращения в суд. Деньги автоматически будут списывать со счетов налогоплательщика в рублях, цифровых рублях и иностранной валюте, с электронных кошельков, с обезличенных металлических счетов.