ФНС сможет взыскивать долги без суда с 1 ноября

Деньги автоматических спишут со счетов налогоплательщика в рублях, цифровых рублях и иностранной валюте, с электронных кошельков, с обезличенных металлических счетов.
Дарина Криц 2025-10-21 05:59:53
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Со следующего месяца у Федеральной налоговой службы (ФНС) появится возможность взыскивать с населения долги без обращения в суд. Такое право в отношении только физических лиц будет у ФНС с 1 ноября. Об этом сообщила исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова.

«Новый порядок распространяется именно на физических лиц - тех, кто не оплатил имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отраженные в уведомлениях ФНС», - рассказала она в комментарии RT.

Согласно прежнему регламенту, налоговые инспекторы должны были обращаться в суд, ожидать исполнительного листа, а затем направлять документы судебным приставам.

Юрист пояснила, что теперь процесс взыскания долгов будет проходить следующим образом: орган исполнительной власти выносит решение и публикует его в специальном реестре. По истечении семидневного срока в банки направляется поручение.

«Банк обязан исполнить его так же, как исполнительный документ, и списать деньги со счета должника в пользу бюджета», - пояснила Екатерина Романова.

Если же на счетах отсутствуют денежные средства, то ФНС может перейти к взысканию за счет наличных средств или имущества. При этом должны быть соблюдены все установленные процедуры, добавила она. Автоматически могут списаться деньги в рублевом счете, иностранной валюте, на электронных кошельках и даже на счетах в цифровом рубле и обезличенных металлических счетах.

Первого октября ФНС напомнила россиянам о скором истечении срока уплаты имущественных налогов.

#налоги #ФНС РФ #федеральная налоговая служба #взыскание долгов
