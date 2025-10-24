Путина заинтересовала система борьбы с серым импортом

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым выразил интерес к разработке национальной системы подтверждения ожидания товаров, известной как СПОТ, которая поможет в борьбе с серым импортом.

Глава ФТС в ходе обсуждения акцентировал внимание на важности комплексного подхода к пресечению серых схем. По его словам, Министерство финансов совместно с налоговыми и таможенными органами ведет активную работу по внедрению СПОТ. В рамках этой системы таможня получит полномочия для проверки наличия подтверждения о предстоящих поставках товаров из стран Евразийского экономического союза.

Пикалев пояснил, что пилотный режим СПОТ запустят с 1 апреля 2026 года, а полное функционирование системы начнется с 1 июля того же года. Президент уточнил, что подразумевается под ожиданием товаров. В ответ глава ФТС разъяснил, что транспортное средство с грузом, предназначенным для продажи на российском рынке, не сможет въехать на территорию страны без подтверждения от налогового резидента РФ о реальном намерении принять эту партию.

Путин отметил, что без такого механизма грузы просто перемещаются «туда-сюда», используя льготы Евразийского экономического союза. Руководитель ФТС добавил, что благодаря СПОТ таможенники смогут точно идентифицировать конкретного получателя, который ждет именно этот груз.

