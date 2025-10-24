Путин обсудил с Совбезом усиление мер борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин в дистанционном формате провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой брифинга стало усовершенствование антитеррористических мер.

«Уважаемые коллеги, у нас, по сути, один вопрос - мы с разных сторон к нему должны подойти. Это совершенствование мер борьбы с терроризмом», - с таких слов начал встречу российский лидер.