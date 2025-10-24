Путин обсудил с Совбезом усиление мер борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин в дистанционном формате провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой брифинга стало усовершенствование антитеррористических мер.
«Уважаемые коллеги, у нас, по сути, один вопрос - мы с разных сторон к нему должны подойти. Это совершенствование мер борьбы с терроризмом», - с таких слов начал встречу российский лидер.
Первым с докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.
На прошлом заседании Совбеза, которое прошло неделю назад, президент обсудил вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
