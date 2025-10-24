МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Омбудсмен: раненный при атаке БПЛА на Красногорск мальчик думал, что это сон

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области рассказала, что после операции ребенка из больницы отпустят в середине следующей недели.
Игнат Далакян 2025-10-24 15:53:05
© Фото: vorobiev_live, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

В настоящий момент пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Красногорске мальчик чувствует себя хорошо, сегодня ему предстоит операция. Об этом рассказала «Звезде» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Богдан чувствует себя хорошо. Понятно, что он пережил большой стресс. С одной стороны, внешне это вроде бы никак не проявляется, но мы понимаем, что эта ситуация очень его взволновала. Он все время про это говорит, все время старается показать картинки и видео с места происшествия, обсуждает со своими друзья по телефону. Понятно, что это большой стресс для ребенка точно», - рассказал Мишонова.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области, Богдан спал, когда все случилось. Его разбудила мама. От ранений, по словам мальчика, у него было ощущение, что мама укрыла его сильно одеялом - то есть пошел жар, сказала Мишонова. На самом деле мама подняла его, чтобы вывести из комнаты.

«Сегодня ему предстоит операция - будут вынимать осколки многочисленные, бетона, пластика, стекла. Левая нога повреждена больше, чем правая. Врачи говорят, что заживление пройдет быстро - все-таки детский организм. Мальчишка пробудет в больнице до середины следующей недели», - сообщила детский подмосковный омбудсмен.

Напомним, украинский беспилотник утром атаковал жилой многоэтажный дом в Красногорске. В результате взрыва пять человек пострадали, в том числе и ребенок.

