Шойгу рассказал, сколько у России запасов редкоземельных металлов

На территории России имеются 18 разведанных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ), суммарный объем запасов которых превышает 28 миллионов тонн. В общем же в недрах нашей страны залегают не менее 15 видов редкоземельных металлов. Информацию отчета Минприроды РФ за 2023 год привел секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Согласно отчету Минприроды России, опубликованному в январе 2023 года, в нашей стране есть как минимум 15 видов редкоземельных металлов, а общий объем запасов на 18 изученных, подчеркну, изученных месторождениях превышает 28 миллионов тонн», - говорится в его статье, размещенной в «Известиях».

Также Шойгу акцентирует внимание на том, что наша страна держит первенство в мире по объему запасов критических металлов. Однако, большая часть отправляется на экспорт. Причиной этого, отметил Шойгу, является слишком малый объем внутреннего потребления.

«Большую часть того, что добываем, мы отправляем на экспорт. При этом мы импортируем в 10 раз больше продукции из критических металлов, чем производим сами из нашего сырья. Продолжать так делать - непозволительная роскошь на текущем историческом этапе», - заострил внимание на проблеме секретарь СБ РФ.

Напомним, прежде президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему возможного сотрудничества двух стран в области добычи и переработки РЗМ. В этой связи первый вице-премьер РФ Денис Мантуров допустил, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в сфере атомной энергетики и металлургии, в том числе по редким и редкоземельным металлам.