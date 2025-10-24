МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров заявил о желании ЕС и НАТО нанести стратегическое поражение РФ

Запад развязал против России войну через нацистский режим на Украине, подчеркнул глава МИД РФ.
Дима Иванов 2025-10-24 14:59:05
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Практически все члены ЕС и НАТО сплотились, чтобы нанести России стратегическое поражение, они уже развязали войну через нацистский режим, незаконно приведенный к власти в результате госпереворота в 2014 году. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Лавров также рассказал о безответственных призывах из Берлина «вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте». Министр напомнил, какая страна сыграла ключевую роль в уничтожении нацистской Германии, которая под своими знаменами со свастикой контролировала почти всю Европу того времени.

Глава МИД РФ отметил, что 2025 год посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне - событиям, чье влияние на глобальный миропорядок невозможно переоценить. По его словам, Россия в полной мере осознает свою уникальную роль в укреплении международного мира и стабильности.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о необходимости незамедлительно ввести обязательный призыв в армию. 

