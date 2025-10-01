Глава МИД Германии призвал немедленно ввести обязательный призыв в армию

В ФРГ необходимо незамедлительно ввести обязательный призыв в армию. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Я за немедленное введение воинской повинности», - выступил Вадефуль с призывом.

По его словам, этот вопрос уже обсуждается. Фракции в скором времени примут решение, как будет выглядеть закон, уточнил он в интервью медиагруппе Funke.

Напомним, президент федеративной республики Франк-Вальтер Штайнмайер тоже предлагал ввести призыв. По его мнению, в Германии стоит ввести всеобщую воинскую повинность, поскольку того требует меняющаяся обстановка в Европе.

Президент ФРГ призвал заняться этим вопросом сразу, так как, отменив призыв в армию в 2011 году, страна лишилась кадров, которые могли бы проводить обучение, а казармы оказались закрытыми. Согласно новым требованиям НАТО, ФРГ следует увеличить численность Бундесвера на 50-60 тысяч военнослужащих.