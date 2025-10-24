МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Индии заявили, что не выбирают друзей под давлением

Ранее Трамп сказал, что Моди якобы пообещал отказаться от российской нефти.
Глеб Владовский 2025-10-24 14:25:00
© Фото: Henning Von Jagow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Индия не будет выбирать под давлением, с кем ей дружить, а с кем - нет. В Нью-Дели вправе самостоятельно выбирать партнеров. Такое заявление сделал министр торговли страны Пиюш Гойял.

«Если мне скажут, что я не могу дружить с ЕС или Кенией, я это не приму. Решение о покупке продуктов у любой страны - за нами», - цитирует его слова RT.

Так Гойял прокомментировал сообщения о давлении со стороны Вашингтона, стремящегося изменить двусторонние отношения между Москвой и Нью-Дели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал, что его страна больше не будет покупать российскую нефть.

