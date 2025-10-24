МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В зоне СВО ускорили прохождение военно-врачебных комиссий

Бойцы теперь проходят освидетельствование и оформление документов рядом с передовой - без необходимости выезда в центральные госпитали.
Лана Иден 2025-10-24 14:13:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Процесс прохождения военно-врачебных комиссий в зоне специальной военной операции стал значительно проще и оперативнее. Об этом рассказала в своем сюжете корреспондент Лана Иден, посетившая пункты ВВК, работающие в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Связист Максим Султанов, получивший тяжелые ранения после попадания под обстрел, признался, что ожидал длительного и сложного освидетельствования, однако был приятно удивлен.

«Все врачи сами пришли ко мне в течение недели - я только сдал анализы, прошел УЗИ и рентген. Остальное сделали на месте», - рассказал военнослужащий.

Как отмечают специалисты, сегодня работа ВВК максимально оптимизирована. На базе медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии имени Кирова собрано большое число узких специалистов, что позволяет проводить полное обследование за короткий срок. По словам председателя ВВК Дмитрия Сотникова, раньше бойцам приходилось искать врачей и оборудование в разных местах.

«Все выполняется в одном месте, что значительно сокращает сроки проведения обследования и вынесения экспертных решений», - пояснил Сотников.

Теперь бойцы могут пройти весь цикл - от лечения до оформления документов и получения выплат - в госпиталях, расположенных в зоне операции, без необходимости направляться в центральные медицинские учреждения.

Мобильные и выездные ВВК дополнительно усилили эту систему. Врачи сами приезжают в полевые госпитали и подразделения, чтобы осмотреть раненых и оформить необходимые документы.

«Мы беседуем с военнослужащими, определяем их состояние и направление дальнейшего лечения. Если все в порядке, то мы уже определяем исход. Либо направляем на дальнейшую госпитализацию в военно-медицинские организации Министерства обороны, либо мы направляем его на военно-врачебную комиссию, где ему выносят заключение - либо это отпуск по болезни, либо это медицинская реабилитация, либо это плановое поэтапное лечение дальнейшее», - рассказал председатель мобильной комиссии с позывным Ланс.

Размер компенсаций остается значительным. Военнослужащим, получившим тяжелые ранения, полагается выплата до трех миллионов рублей, при легкой степени - один миллион, при иных травмах - 100 тысяч рублей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#наш эксклюзив #СВО #ввк #военно-врачебные комиссии
