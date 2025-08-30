Цивилева: доставка раненого в госпиталь сократилась до одних суток

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева доложила о развитии медицинского и социального обеспечения военнослужащих Вооруженных сил России.

«Благодаря внедрению эффективной системы эвакуации раненых, в том числе с применением мототехники, наземных робототехнических комплексов, защищенных санитарных автомобилей, доставка раненого в госпиталь не превышает одних суток», - заявила она в ходе заседания Коллегии Минобороны России.

Анна Цивилева подчеркнула, что благодаря применению современных индивидуальных средств медицинской защиты и обучению военнослужащих приемам тактической медицины время оказания первой помощи удалось сократить до нескольких минут.

Одно из важнейших направлений медицинского обеспечения участников СВО операции является качественная медицинская реабилитация, отметила Цивилева. По ее словам, с начала текущего года российское оборонное ведомство перешло к принципиально новой системе обеспечения военнослужащих высокофункциональными протезами.

«Протезирование военнослужащих со сложными случаями организовано на базе военных госпиталей», - добавила она.

Заместитель министра обороны России отметила, что за первые месяцы работы новой системы удалось достичь значительных результатов. Так, время прохождения военно-врачебной комиссии сократилось более чем в два раза. Этого удалось достичь благодаря применению гибкого и адресного подходов к ее проведению. Также удалось практически ликвидировать очередь ожидания ВВК военнослужащими.

Замглавы российского военного ведомства отметила, что в целях модернизации медицинского обеспечения по поручению министра обороны с привлечением ведущих специалистов Минздрава, ФМБА, Минобрнауки и самых современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, запущен приоритетный проект «Военная медицина будущего». Проект имеет долгосрочный характер и основной целью его является повышение доступности организованных видов медицинской помощи военнослужащим и членам их семей, внедрение в деятельность военных госпиталей перспективных медицинских технологий, а также развитие госпитальной базы военных округов.

«С 1 июля прошлого года по решению министра обороны Российской Федерации начал работу Военно-социальный центр. ВСЦ как единый выплатной центр производит 175 различных видов выплат, 10 из которых мы начали осуществлять только в этом году», - сказала Анна Цивилева.

Она отметила, что Военно-социальный центр также является информационно-консультативным центром, который организован по принципу «одного окна» для оказания мер социальной поддержки военнослужащим и членам его семьи. За год с небольшим в ВСЦ поступило 3,5 миллиона запросов.

«С начала года представители ВСЦ работают в каждом субъекте Российской Федерации. В этом году реализуется сервис "Витрина данных", с помощью которого справка об участии в СВО выдается за несколько секунд. Ранее срок получения справки достигал 30 дней», - подчеркнула замглавы военного ведомства.

По ее словам, благодаря «Витрине данных» через МФЦ предоставляется комплекс региональных мер социальной поддержки, по принципу «Одно посещение - одно заявление - несколько льгот».

Ранее Статс-секретарь - заместитель глав Минобороны РФ Анна Цивилева заявила, что ветераны СВО становятся наставниками молодежи в рамках акции «Служу Отечеству». По ее словам, более 20 тысяч молодых россиян приняли участие во встречах с ветеранами специальной военной операции в рамках мероприятия.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.