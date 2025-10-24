МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Алиев провели телефонный разговор

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.
Глеб Владовский 2025-10-24 13:07:47
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере», - говорится в заявлении.

Сообщается, что стороны обсудили аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации. Главы государств также договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Напомним, последняя встреча двух глав государств состоялась 9 октября в Душанбе. В ходе переговоров с азербайджанским коллегой Путин связал авиакатастрофу самолета авиакомпании AZAL с украинскими беспилотниками над РФ. На встрече с Алиевым он заявил, что 25 декабря 2024 года средства ПВО вели вторгшиеся в воздушное пространство три дрона. Российский лидер заверил, что Москва сделает все необходимое в части компенсаций в связи с трагедией.

