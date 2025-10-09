Путин: РФ в связи с крушением AZAL сделает все необходимое по выплатам компенсаций

Российская Федерация сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL. Об этом заявил российский лидер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», - заверил Путин.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2024 года около казахстанского города Актау. Пассажирский самолет Embraer 190 AZAL, который следовал из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли. Воздушное судно разбилось, не долетев до воздушной гавани в Казахстане 3 км. Перед этим самолет предпринял несколько попыток приземлиться в Грозном.