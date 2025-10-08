Золотовалютные резервы России достигли рекордных $713 млрд

Банк России информировал, что международные резервы страны сохраняют рекордные значения и на утро 1 октября достигли 713,301 миллиарда долларов. На 1 сентября этот показатель равнялся 689,458 миллиарда долларов.

Главным фактором прироста послужило повышение цены монетарного золота внутри резервов - за сентябрь оно взлетело на 27,2 миллиарда долларов (на 10,7%), достигнув 282,2 миллиарда. Пропорция золота в резервах поднялась до максимальных 39,6 процента в сравнении с 37,0 процентом на предыдущий месяц.

В итоге за сентябрь резервы прибавили 23,843 миллиарда долларов, или 3,46%. За год они увеличились на 1,8%, а на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

После введения западных ограничений в 2022 году Центральный банк не может распоряжаться существенной частью этих средств. Под санкции не попали золото и активы в юанях.

Международные золотовалютные резервы России включают в себя высоко ликвидные зарубежные активы, контролируемые Банком России и правительством. Среди них монетарное золото, специальные права заимствований и средства в иностранной валюте.

В последнее время в Европе звучат предложения об использовании доходов от российских резервов для помощи ВСУ. Президент Владимир Путин назвал возможное изъятие международных резервов России «открытым грабежом». Он пошутил, что это может пойти на пользу мировой экономике.