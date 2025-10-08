МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Золотовалютные резервы России достигли рекордных $713 млрд

Главным фактором стал рост цены на золото.
Дима Иванов 2025-10-08 02:28:46
© Фото: SuperStock, Globallookpress

Банк России информировал, что международные резервы страны сохраняют рекордные значения и на утро 1 октября достигли 713,301 миллиарда долларов. На 1 сентября этот показатель равнялся 689,458 миллиарда долларов.

Главным фактором прироста послужило повышение цены монетарного золота внутри резервов - за сентябрь оно взлетело на 27,2 миллиарда долларов (на 10,7%), достигнув 282,2 миллиарда. Пропорция золота в резервах поднялась до максимальных 39,6 процента в сравнении с 37,0 процентом на предыдущий месяц.

В итоге за сентябрь резервы прибавили 23,843 миллиарда долларов, или 3,46%. За год они увеличились на 1,8%, а на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

После введения западных ограничений в 2022 году Центральный банк не может распоряжаться существенной частью этих средств. Под санкции не попали золото и активы в юанях.

Международные золотовалютные резервы России включают в себя высоко ликвидные зарубежные активы, контролируемые Банком России и правительством. Среди них монетарное золото, специальные права заимствований и средства в иностранной валюте.

В последнее время в Европе звучат предложения об использовании доходов от российских резервов для помощи ВСУ. Президент Владимир Путин назвал возможное изъятие международных резервов России «открытым грабежом». Он пошутил, что это может пойти на пользу мировой экономике

#Экономика #в стране и мире #финансы #ЦБ #золотовалютные резервы #золото #международные резервы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 