В АТОР назвали популярные у россиян для отдыха страны в октябре

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» назвал четыре самых популярных направления для отдыха у россиян в октябре.

«Если говорить про то, где начинается сезон, это Арабские Эмираты, куда как раз расширяется полетная программа с октября. Здесь надо сказать, что расширение программы позволяет жителям большинство регионов, где выполняются международные полеты, и как раз планах есть расширить полеты в Эмираты из недавно открывшегося аэропорта «Пашковский» в Краснодаре», - сказал Мурадян.

Также он напомнил, что традиционно высоким спросом в этом месяце у россиян пользуются Египет, Таиланд и Вьетнам, который начал составлять высокую конкуренцию Таиланду.

Мурадян отметил, что всплеска популярности каких-то новых направлений осенью не зафиксировано.

Ранее в АТОР заявили об ажиотажном спросе на поездки туристов из РФ в Китай.