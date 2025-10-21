В Москве завели первое уголовное дело за передачу SIM-карт

В Москве возбудили первое уголовное дело за незаконную передачу абонентских номеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительным данным, жителю Химок предложили способ заработка путем заключения договоров на оказание услуг связи с помощью поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц. Кроме того, ему рассказали, что делать в случае отказов на получение SIM-карт.

«Полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам. За каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 000 рублей», - говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемому грозит срок до трех лет.

Напомним, 17 июля в Госдуме приняли поправки в закон о введении штрафов за передачу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Кроме того, принят указ, устанавливающий штрафы за поиск экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.