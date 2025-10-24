МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Японии полицейский пострадал при задержании подозреваемого у посольства США

В районе посольства был замечен мужчина, вооруженный ножом.
Глеб Владовский 2025-10-24 10:09:19
© Фото: Rodrigo Reyes Marin AFLO Globallookpress

В Японии сотрудник правоохранительных органов пострадал при задержании неизвестного у посольства США. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в районе диппредставительства был замечен вооруженный ножом мужчина. Прибывший полицейский начал с ним разговор, в ходе которого задержанный выронил нож. В результате сотрудник правоохранительных органов был ранен в ногу.

В настоящее время мужчину задержали по подозрению в воспрепятствовании исполнению общественных обязанностей. Также сообщается, что у американского посольства усилили меры безопасности в связи с ожидающимся 27 октября прибытием президента США Дональда Трампа.

#в стране и мире #Япония #нож #посольство США #полиция
