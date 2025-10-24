МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNN: советники Трампа удивились скорости введения санкций

Американский лидер месяцами говорил советникам, что однажды он решит, что пора принять жесткие антироссийские меры.
Глеб Владовский 2025-10-24 10:49:28
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Советники президента США Дональда Трампа были сильно удивлены тому, как быстро американский лидер принял решение о введении санкций против России. Об этом сообщил телеканал CNN.

«(Трамп. - Прим. ред.) удивил даже некоторых своих ближайших советников, согласившись ввести санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл"», - говорится в материале.

Как отмечает телеканал, американский лидер на протяжении долгих месяцев убеждал свое ближайшее окружение, что он выберет момент, когда надо будет вводить жесткие меры против России. Он также сослался на свои «инстинкты»,  которые подсказывают ему, что пришло время двигаться в другом направлении в отношении президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду на то, что санкции против российских нефтяных компаний введены ненадолго. Причиной введения новых ограничительных мер американский лидер назвал подходящее для этого время.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции
