Экипаж Су-34 уничтожил украинский пункт управления беспилотниками

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Удар наносился в интересах группировки войск «Восток».

Российское оборонное ведомство отметило, что летчики получили подтверждение от разведки относительно успешного уничтожения намеченной цели. После этого они благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили украинских боевиков и разрушили опорный пункт. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.