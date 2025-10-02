МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Губернатор Калифорнии назвался «лидером свободного мира» вместо Трампа

Гэвин Ньюсом пообещал бесплатные яйца и субсидии на гель для волос «только для симпатичных демократов».
Владимир Рубанов 2025-10-02 04:10:05
© Фото: IMAGO Katie Godowski, Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в шутку объявил себя «лидером свободного мира». Это произошло на фоне приостановления работы федерального правительства США.

«Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира», - написал губернатор в соцсети Х.

Ньюсом представил программу, включающую всеобщее здравоохранение и бесплатные школьные обеды. Она также предусматривает бесплатные детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену «злых» тарифов.

Губернатор пообещал бесплатные яйца и субсидии на гель для волос «только для симпатичных демократов». Он также заявил об отмене сборов на билеты для фанатов Тейлор Свифт.

«Лидер свободного мира» - выражение, которое в период холодной войны означало США или президента США, но использовалось и позже. Этот термин появился в конце 1940-х годов. «Лидером свободного мира» называла, в частности, президента Джо Байдена пресс-служба Белого дома.

Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия согласия в конгрессе по вопросу финансирования государственных расходов. Демократы требовали увеличить затраты на программу здравоохранения Obamacare. Республиканцы отказались увязывать этот вопрос с выделением бюджета на правительство.

