Число пострадавших от пищевого отравления в Бурятии выросло до 89

Всего госпитализировано 55 человек, среди которых 34 ребенка.
Глеб Владовский 2025-10-20 08:35:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Число отравившихся готовой едой в Бурятии выросло до 89 человек. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Евгения Лудупова.

«На 10.00 (50.00 мск. - Прим. ред.) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка», - написала она в своем Telegram-канале.

Уточняется, что госпитализированные находятся в республиканской больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что 49 случаев сальмонеллеза зафиксировали в Улан-Удэ. Из 40 госпитализированных 22 ребенка и один взрослый человек находились в реанимации в тяжелом состоянии.

#бурятия #Улан-Удэ #минздрав рф #пищевое отравление
