Мадуро: армия Венесуэлы вооружена 5 000 ракетными комплексами «Игла-С»

Армия Венесуэлы имеет на вооружении 5 000 ракетных комплексов «Игла-С». Об этом сообщил глава государства Николас Мадуро.

«Все военные мира знают силу "Игла-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых 5 000 ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир», - цитирует его слова Life.

Президент Венесуэлы заявил, что создаст систему обороны в каждом уголке страны. Он добавил, что в настоящее время тысячи прошедших подготовку операторов ПЗРК могут быть оперативно размещены в любом уголке страны.

Ранее венесуэльское правительство обратилось к генсеку ООН и Совету Безопасности с просьбой расследовать инциденты с участием ВС США в Карибском регионе.