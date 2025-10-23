МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лидер «Воплей Видоплясова» призвал к госперевороту на Украине

Музыкант выразил мнение, что власть должна быть в руках военных.
Глеб Владовский 2025-10-23 06:23:58
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

На Украине необходимо совершить госпереворот. С таким призывом выступил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Тех, кто прошел боевые действия», - заявил он в эфире телеканала «Апостроф».

Музыкант также выразил мнение, что граждане Украины чаще всего выбирают популистов, которые играют на эмоциях избирателей. Также он допустил, что военным следует проходить проверку, чтобы понять, какие они «вне медийного образа».

Ранее Скрипка выразил мнение, что его концерт в Гамбурге отменили по политическим причинам. Он допустил, что в Европе украинцев принимают за фашистов.

#в стране и мире #Украина #военные #Госпереворот #олег скрипка
