«Фашистам нельзя петь на родном языке» - Олегу Скрипке назвали причину отмены концерта в Гамбурге

Лидер группы «Вопли Видоплясова» не сможет выступить в Гамбурге.

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Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка не сможет выступить с концертом в Гамбурге из-за запрета местных властей. Об этом украинский музыкант сообщил изданию «Страна».

Олег Скрипка считает, что отмена его концерта носит политический характер, так как в Европе, по его словам, принимают украинцев за фашистов, действуют «под эгидой, что украинцы - это фашисты».

«И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни», - рассказал Скрипка изданию.

В отмене концерта музыкант увидел «длинные руки Кремля».

«Мы понимаем, откуда причины. Такая коррупция, и так работают длинные руки Кремля», – отметил музыкант.

По сведениям СМИ, ранее с проблемой отмены концерта в Милане столкнулся писатель Сергей Жадан.