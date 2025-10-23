Расчет 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» по оперативным данным уничтожил укрепленный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, после получения разведданных расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул орудие и выполнил серию прицельных выстрелов на дальность свыше 15 километров. Корректировку и контроль поражения вели операторы беспилотников группировки в режиме реального времени. Объективный контроль подтвердил уничтожение пункта управления.

Удар снизил оперативную эффективность противника на этом участке и создал условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп.

2С4 «Тюльпан» - это самоходный миномет крупного калибра, предназначенный для разрушения фортификаций полевого типа, укрепленных зданий, командных пунктов и других укрытий личного состава и техники.

Ранее на этом направлении расчет «Тюльпана» сложил здание с дроноводами ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.