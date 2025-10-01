МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Тюльпана» сложил здание с дроноводами ВСУ в Красноармейске

После точного попадания в застройке фиксируется мощный взрыв, здание разрушается до основания.
Павел Кольцов 2025-10-01 10:53:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по зданию в Красноармейске, где находился пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Павел Кольцов, находившийся на позиции артиллеристов.

«Тюльпан» калибром 240 миллиметров - мощнейший серийный миномет. Боеприпасы подаются автоматом заряжания, а на определенном участке траектории полета мины включается реактивный двигатель, позволяющий вести огонь на расстоянии до 20 километров.

По словам заместителя командира взвода Александра Оглуздина, удары наносятся по огневым точкам и зданиям, где, по данным разведки, оборудованы позиции операторов дронов. Он отметил, что расчеты стараются уничтожать такие объекты, чтобы снизить активность беспилотников.

«Тюльпан» поражает цели в городской застройке и разрушает укрепления, которые сложно подавить другими артиллерийскими системами.

Старший наводчик Руслан Морозов добавил, что артиллеристы работают в тесной связке со штурмовыми подразделениями. По его словам, пехота благодарит расчеты за поддержку, позволяющую минимизировать потери при наступлении.

«С ребятками встречаемся, с которыми работаем, они руку жмут. Говорят, ребятки, такое дело делаете! В блиндажах сидим, прилеты ваши идут, все подпрыгивает. А у противника боюсь представить, что происходит в данный момент», - сказал Морозов.

После каждого удара противник пытается ответить  - применяет FPV-дроны и ствольную артиллерию. Поэтому расчеты быстро меняют позиции, используя заранее подготовленные огневые точки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#миномет #тюльпан #наш эксклюзив #красноармейск #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 