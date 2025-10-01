Расчет «Тюльпана» сложил здание с дроноводами ВСУ в Красноармейске

Расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по зданию в Красноармейске, где находился пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Павел Кольцов, находившийся на позиции артиллеристов.

«Тюльпан» калибром 240 миллиметров - мощнейший серийный миномет. Боеприпасы подаются автоматом заряжания, а на определенном участке траектории полета мины включается реактивный двигатель, позволяющий вести огонь на расстоянии до 20 километров.

По словам заместителя командира взвода Александра Оглуздина, удары наносятся по огневым точкам и зданиям, где, по данным разведки, оборудованы позиции операторов дронов. Он отметил, что расчеты стараются уничтожать такие объекты, чтобы снизить активность беспилотников.

«Тюльпан» поражает цели в городской застройке и разрушает укрепления, которые сложно подавить другими артиллерийскими системами.

Старший наводчик Руслан Морозов добавил, что артиллеристы работают в тесной связке со штурмовыми подразделениями. По его словам, пехота благодарит расчеты за поддержку, позволяющую минимизировать потери при наступлении.

«С ребятками встречаемся, с которыми работаем, они руку жмут. Говорят, ребятки, такое дело делаете! В блиндажах сидим, прилеты ваши идут, все подпрыгивает. А у противника боюсь представить, что происходит в данный момент», - сказал Морозов.

После каждого удара противник пытается ответить - применяет FPV-дроны и ствольную артиллерию. Поэтому расчеты быстро меняют позиции, используя заранее подготовленные огневые точки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.