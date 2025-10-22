Мошенники придумали схему обмана пенсионеров через льготы на оплату связи

Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана пожилых людей. Как сообщает ТАСС, ознакомившийся с материалами МВД России, она связана с якобы предоставлением льгот на оплату связи.

Сначала потенциальной жертве звонит один человек и говорит, что пенсионеру положены льготы при оплате услуг связи. Однако для того, чтобы их активировать, необходимо продиктовать свои паспортные данные.

Пенсионер передает звонящему всю необходимую информацию. Спустя некоторое время перезванивает уже другой злоумышленник и говорит, что первый был аферистом с Украины. Теперь, чтобы сохранить в неприкосновенности свои деньги, необходимо их задекларировать и передать доверенному лицу. Так, средства попадают в руки преступников.

Ранее в МВД сообщили о том, что москвич потерял рекордные 450 млн рублей из-за кибермошенников.