МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Педиатр рассказал, почему вейп в разы вреднее сигареты

Из-за курения вейпов в организме накапливается множество вредных веществ, которые после 21 года не выводятся.
Дарина Криц 2025-10-23 04:32:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Электронные сигареты типа вейпов приносят человеческому организму гораздо больший вред, чем обычные сигареты. Повреждаются не только легкие, которые первыми на себя принимают удар, но и поджелудочная железа из-за поступающего в организм сахара. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Павел Бережанский.

«Все, что мы впускаем в свои легкие искусственно, является вредным для нашего организма. <...> Именно вейп в два-три раза сильнее поражает организм, повреждает не только легкие, но и разные органы», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, у подростков, среди которых особенно распространены вейпы, есть резервные возможности и время на восстановление организма, так как легкие растут до 21 года. Но если вредные вещества содержатся в легких в большом количестве, то вывести их из организма практически невозможно.

Доцент Бережанский отметил, что при курении таких сигарет в организм постоянно поступает сахар, а потому поджелудочная железа работает на пределе возможностей. В самой нижней части легких оседают вредные вещества пропиленгликоль, глицерин и витамин Е.

«Если содержание таких веществ в легких в большом количестве, то полное выведение их из организма невозможно. <...> При этом местная иммунная система дыхательных путей восстанавливается через 120 дней после отказа от курения вейпа», - сказал ученый.

Ранее в комментарии «Звезде» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что необходимо запретить вейпы, а продавцов и хозяев этого бизнеса нужно законодательно наказывать и даже привлекать к уголовной ответственности.

#в стране и мире #Медицина #курение #здоровье #Сигареты #вейпы #электронные сигареты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 