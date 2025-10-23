Педиатр рассказал, почему вейп в разы вреднее сигареты

Электронные сигареты типа вейпов приносят человеческому организму гораздо больший вред, чем обычные сигареты. Повреждаются не только легкие, которые первыми на себя принимают удар, но и поджелудочная железа из-за поступающего в организм сахара. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Павел Бережанский.

«Все, что мы впускаем в свои легкие искусственно, является вредным для нашего организма. <...> Именно вейп в два-три раза сильнее поражает организм, повреждает не только легкие, но и разные органы», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, у подростков, среди которых особенно распространены вейпы, есть резервные возможности и время на восстановление организма, так как легкие растут до 21 года. Но если вредные вещества содержатся в легких в большом количестве, то вывести их из организма практически невозможно.

Доцент Бережанский отметил, что при курении таких сигарет в организм постоянно поступает сахар, а потому поджелудочная железа работает на пределе возможностей. В самой нижней части легких оседают вредные вещества пропиленгликоль, глицерин и витамин Е.

«Если содержание таких веществ в легких в большом количестве, то полное выведение их из организма невозможно. <...> При этом местная иммунная система дыхательных путей восстанавливается через 120 дней после отказа от курения вейпа», - сказал ученый.

Ранее в комментарии «Звезде» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что необходимо запретить вейпы, а продавцов и хозяев этого бизнеса нужно законодательно наказывать и даже привлекать к уголовной ответственности.