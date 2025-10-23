Воробьев рассказал о вкладе Подмосковья в экономику Узбекистана

Московская область и различные области Узбекистана развивают активные экономические отношения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев перечислил некоторые из российских предприятий, которые организовали производство или осуществляют поставки в регионы этой центральноазиатской республики.

По его данным, одно из подмосковных производств поставляет для Ташкентского метрополитена вагоны. В Самаркандской области открыт завод по производству средств защиты растений. Также говорится, что локализованы производства и созданы рабочие места еще пятью российскими предприятиями в сфере промышленности металлических изделий, а также производства напитков, медицинских услуг, торговли.

Как сообщает 360.ru, предприятие из Одинцова открыло в Ташкенте дочернюю компанию по выпуску автоматических секционных ворот и роллетных конструкций, а группа компаний, которая выпускает продовольственные товары, запустила в Ташкентской области завод по выпуску бутилированной воды, безалкогольных напитков и детского питания.

Крупный российский маркетплейс на территории республики открыл уже свыше 100 пунктов выдачи заказов, а кроме того - сортировочный центр площадью 3 000 квадратных метров и склад на площади 53 тысячи квадратных метров.

Эти и другие данные глава Московского региона озвучил на втором заседании Совета регионов России и Узбекистана, которое прошло в «Патриот Экспо».