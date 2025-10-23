Погибшего в зоне СВО военкора Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, погибший в Запорожской области при ударе вражеского дрона, был посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О награждении объявили на прошедшей в четверг 23 октября церемонии прощания с журналистом. Зуев был с воинскими почестями похоронен в Тюмени.

Военкор погиб 16 октября во время выполнения редакционного задания в Запорожской области от удара украинского беспилотника. В тот день вместе с ним работал военкор Юрий Войткевич - во время атаки он был тяжело ранен.

Венки на прощание с Иваном Зуевым направили президент России Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов и премьер-министр Михаил Мишустин. Также в память о военкоре на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве откроют мемориальную доску.

Ивану Зуеву было 39 лет - почти половину жизни он посвятил журналистике.

Ранее в Организации объединенных наций гибель Зуева назвали примером высокой цены работы военкоров.