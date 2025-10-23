МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Погибшего в зоне СВО военкора Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Венки на прощание с журналистом направили президент Путин, премьер Мишустин и министр обороны Белоусов.
Тимур Юсупов 2025-10-23 23:01:08
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент  РИА Новости Иван Зуев, погибший в Запорожской области при ударе вражеского дрона, был посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О награждении объявили на прошедшей в четверг 23 октября церемонии прощания с журналистом. Зуев был с воинскими почестями похоронен в Тюмени.

Военкор погиб 16 октября во время выполнения редакционного задания в Запорожской области от удара украинского беспилотника. В тот день вместе с ним работал военкор Юрий Войткевич - во время атаки он был тяжело ранен.

Венки на прощание с Иваном Зуевым направили президент России Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов и премьер-министр Михаил Мишустин. Также в память о военкоре на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве откроют мемориальную доску.

Ивану Зуеву было 39 лет - почти половину жизни он посвятил журналистике.

Ранее в Организации объединенных наций гибель Зуева назвали примером высокой цены работы военкоров.

#в стране и мире #Орден мужества #посмертно #запорожская область #военкоры #иван зуев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 