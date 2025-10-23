Сергея Шойгу переизбрали президентом РГО

Сергея Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества, решение приняли единогласно, его поддержал и Владимир Путин, следует из трансляции XVII съезда РГО.

Старейшая и географическая организация страны отмечает 180 лет со дня основания. На съезде, который прошел в Кремлевском государственном дворце, Владимир Путин предложил объявить 2027-й годом географии.

«Главным событием этого года может стать не только закрепление новых карт РФ. Прикладное значение будет иметь, безусловно, и открытие Музея географии», - подчеркнул Путин.

Президент РФ добавил, что Музей географии должен стать самым большим и многообразным. Он также поддержал привлечение РГО к подготовке единого учебника по географии.

Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что организация выполнит все поручения президента и предложил построить Музей географии именно в Москве.

«Я надеюсь, член попечительского совета, уважаемый мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу председателя попечительского совета Владимира Путина по музею в городе Москва», - сказал Шойгу.

Он также поделился другими планами РГО. Специалисты намерены, в том числе воссоздать утраченную царскую карту России XVI века, создать книгу фактов РГО и запустить проект по географическому, культурному коду гражданина России.