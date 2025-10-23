МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин предложил объявить 2027-й «Годом географии» в России

Президент озвучил эту идею на съезде Русского географического общества.
Тимур Юсупов 2025-10-23 18:07:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин предложил объявить 2027 год в России «Годом географии». Эту идею президент озвучил на заседании XVII съезда Русского географического общества.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», - заявил российский лидер.

Несколько месяцев назад Русскому географическому обществу исполнилось 180 лет. Тогда президент поздравил организацию с такой знаменательной датой и назвал ее вклад в развитие и укрепление российского государства, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромным.

#Россия #в стране и мире #Путин #русское географическое общество #география
