Путин предложил объявить 2027-й «Годом географии» в России

Владимир Путин предложил объявить 2027 год в России «Годом географии». Эту идею президент озвучил на заседании XVII съезда Русского географического общества.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», - заявил российский лидер.

Несколько месяцев назад Русскому географическому обществу исполнилось 180 лет. Тогда президент поздравил организацию с такой знаменательной датой и назвал ее вклад в развитие и укрепление российского государства, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромным.