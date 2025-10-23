Текслер подтвердил гибель девяти человек при взрыве в Копейске

В результате взрыва на промышленном объекте в Копейске Челябинской области погибли девять человек. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек», - написал Текслер в соцсетях.

Еще пятеро пострадали. Их госпитализировали и продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Что касается обстановки на месте происшествия, то открытый огонь уже ликвидирован. Пожарные занимаются промывкой территории.

Текслер еще раз подчеркнул, что власти региона окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, два взрыва прогремели на промышленном объекте в Копейске ночью 23 октября. Причина до сих пор не установлена. Власти опровергли версию с атакой вражеских беспилотников.