До 20 увеличилось количество пострадавших от атаки дронов ВСУ на Белгород

Среди них уже четверо несовершеннолетних.
Тимур Юсупов 2025-10-23 21:23:17
© Фото: vvgladkov, Telegram

До двадцати увеличилось количество мирных жителей, пострадавших в результате ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Город и его окрестности на протяжении нескольких часов подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. Под удар попали остановочный комплекс и административное здание в Белгороде, а также села Ясные Зори, Гора-Подол, Замостье и поселок Майский.

В столице региона пострадало сразу несколько молодых людей: 17-летняя девушка и 16-летний юноша получили минно взрывную травму и осколочные ранения ноги и баротравму соответственно, а еще одна девушка, но уже 23-х лет, находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями живота, рук и ног, и также с минно-взрывной травмой. Четвертый пострадавший в Белгороде получил осколочные ранения лица и грудной клетки, однако госпитализация ему не потребовалась.

В селе Ясные Зори ВСУ ударили по легковому автомобилю - находившийся на месте атаки мужчина госпитализирован в городскую больницу. В Гора-Подол еще один мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а в Замостье госпитализировали женщину с баротравмой.

Самым младшим пострадавшим стал 12-летний мальчик из поселка Майский - у него диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Губернатор заявил, что всем пострадавшим уже оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород и Белгородский район пострадали 12 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний.

#белгородская область #Вячеслав Гладков #атака всу #дроны всу
