Двенадцать человек ранены из-за массированного удара ВСУ по Белгороду

Атаке подвергся областной центр и Белгородской район.
Дима Иванов 2025-10-23 17:55:31
© Фото: vvgladkov,Telegram

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой пострадали 12 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в Белгороде один из дронов ударил по остановочному комплексу, в результате чего пострадали шесть человек - пять женщин и 17-летний парень. Подросток госпитализирован с баротравмой и осколочным ранением ноги, пишет 360.ru, остальные получили ушибы и ссадины, им оказана медицинская помощь на месте.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал Гладков.

Еще шесть жителей пострадали в селе Стрелецкое Белгородского района, где беспилотники повредили жилые дома и инфраструктуру. По предварительным данным, атака привела к разрушению нескольких построек, выбитым окнам в автомобилях и повреждениям кровли домов.

«Это очередная провокация со стороны ВСУ, направленная на терроризирование мирного населения», - отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что два жителя Белгородской области погибли в результате сброса боеприпасов с беспилотника ВСУ.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #атака всу
