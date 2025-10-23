МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин похвалил Голикову за энтузиазм шутливой фразой «проела всем плешь»

Президент отметил, что без этого было бы трудно решать демографические проблемы.
Тимур Юсупов 2025-10-23 18:56:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин пошутил, что вице-премьер Татьяна Голикова в хорошем смысле «проела плешь» президенту и своим коллегам в правительстве регулярным обсуждением вопросов финансовой поддержки российских семей. На заседании Совета по демографической и семейной политике российский лидер в ироничном ключе похвалил зампреда правительства РФ за активную работу.

«Татьяна Алексеевна всем своим коллегам в правительстве и мне тоже уже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно. Без этого очень трудно решать демографические проблемы», - с улыбкой сказал президент.

По словам Путина, решать демографические проблемы без должной финансовой поддержки крайне тяжело, однако одними деньгами в данном вопросе не обойтись - в России необходимо создавать правильные внутренние ценностные установки, которые на мировоззренческом уровне меняли бы мнение людей.

На той же встрече президент заявил, что семья - это фундаментальная основа российского общества. Российский лидер отметил, что страна сможет справиться с демографическим вызовом за счет развития потенциала страны, сбережения и приумножения численности коренных народов, а также поддержки традиций большой многодетной семьи. 

#Россия #Путин #семья #демография #татьяна голикова
