Путин назвал семью фундаментальной основой российского общества

Владимир Путин считает, что семья - это фундаментальная основа российского общества. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов. Наш выбор однозначен. Это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков объединяли и укрепляли нашу страну», - сказал президент.

По словам Путина, Россия сможет преодолеть проблемы с демографией за счет развития потенциала страны, сбережения и приумножения численности коренных народов, а также поддержки традиций большой многодетной семьи. Президент отметил, что для российских семей снова должно стать нормой иметь троих и более детей.