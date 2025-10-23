МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал семью фундаментальной основой российского общества

Российский лидер считает, что страна сможет справиться с демографическим вызовом.
Тимур Юсупов 2025-10-23 15:53:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин считает, что семья - это фундаментальная основа российского общества. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов. Наш выбор однозначен. Это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков объединяли и укрепляли нашу страну», - сказал президент.

По словам Путина, Россия сможет преодолеть проблемы с демографией за счет развития потенциала страны, сбережения и приумножения численности коренных народов, а также поддержки традиций большой многодетной семьи. Президент отметил, что для российских семей снова должно стать нормой иметь троих и более детей.

#Россия #в стране и мире #Путин #семья #демография #традиционные ценности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 