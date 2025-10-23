МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог рассказал, как власти Финляндии объяснят долг на закупку оружия Украине

Власти Финляндии «подают» Украину своим гражданам как защитника демократии на передовых рубежах, который воюет за всех с Россией. 
Игнат Далакян 2025-10-23 18:22:02
© Фото: Steffen Trumpf, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Финляндии объяснят долг на закупку оружия для Украины своим гражданам якобы угрозой со стороны России. Об этом рассказал «Звезде» политолог Юрий Светов.

«Ее (Финляндии. - Прим. ред. ) власть твердит, что Финляндии угрожает агрессия со стороны России. Надо готовиться к войне. Вот-вот российские армии вторгнутся в Финляндию. Вступили в НАТО, строят укрепления на границе, размещают базы. Этого всего мало», - объяснил специалист.

При этом Украина для граждан Финляндии «подается» как защитник демократии на передовых рубежах, который воюет за всех с Россией. 

«Она бьется за всех с Россией. Поэтому надо ей купить и подарить. Они же все по очереди это делают. Есть страны побогаче. Вот Великобритания, если верить их министру обороны, взяла 600 миллионов фунтов стерлингов, сделала на них 85 тысяч беспилотников и отдает их Украине. Немцы дают что-то. Вот Зеленский слетал сейчас в Швецию - собираются купить через три года 100 самолетов "Грифон". Их, конечно, еще не построили. И кто платить будет - неизвестно. Но шведы готовы», - рассказал эксперт.

Он отметил, что обычные граждане «проглотят» действия финских властей.

«Они же политику, которая приводит к разорению финской промышленности и ухудшению экономического положения Финляндии, поддерживают, и это поддерживают тоже. Если верить оценкам общественного мнения, 80% финнов видят в России угрозу. А раз угроза, то ее надо как-то купировать деньгами в долг», - сказал Светов.

Ранее правительство Финляндии приняло решение выделить 100 миллионов евро на поддержку Украины путем закупки оружия у США. По словам премьер-министра Петтери Орпо, таким образом страна решила присоединиться к координируемому НАТО пакету помощи Киеву под названием PURL.

#Украина #Финляндия #военная помощь #долг #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 