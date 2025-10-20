Два жителя Белгородской области погибли при сбросе боеприпасов с дрона

Боевики киевского режима атаковали с дронов село Ясные Зори в Белгородской области. Это привело к гибели двух местных жителей.

Трагедия произошла в Белгородском районе на территории сельскохозяйственного предприятия. Туда прилетел украинский беспилотник, с которого были сброшены взрывные устройства. От полученных ранений мужчина и женщина умерли на месте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме них, еще один мирный житель получил ранения, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. По сведениям Гладкова, его оперируют в городской больнице №2 города Белгорода.

Этой же ночью от нападения беспилотников ВСУ пострадала женщина в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев уточнил, что та ехала в автомобиле, он поврежден при детонации дрона.