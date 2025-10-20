МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два жителя Белгородской области погибли при сбросе боеприпасов с дрона

Еще один человек пострадал, у него осколочное ранение ноги и минно-взрывная травма.
Дарина Криц 2025-10-20 01:59:57
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Боевики киевского режима атаковали с дронов село Ясные Зори в Белгородской области. Это привело к гибели двух местных жителей.

Трагедия произошла в Белгородском районе на территории сельскохозяйственного предприятия. Туда прилетел украинский беспилотник, с которого были сброшены взрывные устройства. От полученных ранений мужчина и женщина умерли на месте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме них, еще один мирный житель получил ранения, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. По сведениям Гладкова, его оперируют в городской больнице №2 города Белгорода.

Этой же ночью от нападения беспилотников ВСУ пострадала женщина в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев уточнил, что та ехала в автомобиле, он поврежден при детонации дрона.

#в стране и мире #белгородская область #Вячеслав Гладков #БПЛА ВСУ #погибли люди #Сброс боеприпасов
