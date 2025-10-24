«Задумка удалась»: бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки

Ключевым моментом при штурме села Ивановка в Днепропетровской области стала переправа через реку Волчья вброд. Так военнослужащим группировки войск «Центр» удалось застать украинских боевиков врасплох. Противник вынуждено бежал из населенного пункта. Ивановку наши бойцы вязли под контроль накануне.

Российских штурмовиков от боевиков, окопавшихся в Ивановке, отделяла река, такая извилистая, что форсировать ее пришлось дважды, а еще два танковых рва, сотни растяжек и преград из колючий проволоки. Поэтому появление наших воинов стало для противника полной неожиданностью. Именно это позволило быстро освободить село. Часть украинских боевиков сдались в плен, многие сбежали.

«Закрепились в первых домах - противника там не было. Дальше начали протягиваться, шли скрытно. И случилось так, что противник нас не заметил и мы взяли троих в плен», - рассказал командир взвода Руслан Азизов.

Дерзкая операция планировалась несколько недель. Военнослужащие 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» зашли с трех сторон. Сергей Базанов со своей группой заходил по центру - на подступах к населенному пункту получил ранение. Дрон ВСУ разорвался слишком близко, осколками посекло ноги. Но своих парней он не бросил - довел до села и только после этого откатился.

«Я передвигался по лесополке. И он сидел с края лесополки. Он быстро взлетел и меня атаковал. У меня есть слух, я услышал где-то взлетает резко, и я просто отпрыгнул и получил ранение в ноги», - поделился своей историей командир взвода Сергей Базанов.

За плечами бойца десятки успешно выполненных боевых задач и четыре ранения. Награжден медалью за отвагу. Но говорить о заслугах не любит.

«Сейчас, конечно, посложнее стало. Но опять же - это все навык. За год службы - много тренировок, поэтому я живой», - объяснил командир взвода Сергей Базанов.

После успешно выполненной боевой задачи- небольшой отдых и подготовка к новым задачам. Разбирают их досконально. Привлекают данные разведки. Отрабатывают каждый элемент.

Все передвижения во время штурма бойцы осуществляют в двойках. В такой работе важно ключевую роль играет взаимопонимание штурмовиков. Используют и условные обозначения. Отработка таких действий ищет постоянно на различных участках местности и с использованием самых разнообразных препятствий

На этом участке нашим подразделениям противостоят не только боевики ВСУ, но и наемники. В том числе из стран НАТО.

«Слыша разговоры, как они кричали «Русская курва сдавайся» на ломаном польском языке. С фланга мы произвели на них воздействие - кинули гранаты, начали стрелять. И тут уже закричал я «Окружай их, окружай». Задумка удалась - в ходе которого боестолкновения враг отступил», - рассказал командир взвода Роман Качанов.

Ивановка - довольно крупный населенный пункт на границе ДНР и Днепропетровской области. До начала боевых действий там жили почти полторы тысячи человек. Взятие Ивановки - очередной успех нашей армии на Южно-Донецком направлении. Ее освобождение открывает дорогу на запад. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.