Захарова: ЕС в 20-м пакете запретит транзит перелетных птиц и течение воды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла европейские санкции, предположив, что в юбилейном, 20-м пакете ограничений Евросоюз может дойти до абсурда - запретить перелетным птицам транзит через границу и пересечение ее грунтовыми водами.

«Видимо, в 20-м, юбилейном пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», - сказала Захарова ТАСС.

По ее словам, «очередной конвейер антироссийских санкций» уже перешел все мыслимые границы, дипломат предложила ЕС переименовать эти пакеты в «конвейер» и «успокоиться». Захарова подчеркнула, что такие меры не только неэффективны, но и демонстрируют отрыв европейских политиков от реальности.

В 19-м пакете ЕС среди прочего ввел полный запрет на экспорт в Россию роз, азалий, рододендронов, других живых растений, а также листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, трав, мхов и лишайников - свежих, сушеных, окрашенных или обработанных иным образом.