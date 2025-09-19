МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало ночную охоту дроноводов на ВСУ под Красноармейском

Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Центр» уничтожили боевые бронированные машины, бронетранспортеры и пикапы ВСУ.
2025-09-19 16:53:16
Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» в ночных условиях атакуют технику ВСУ, задействованную для подвоза личного состава, боеприпасов и продовольствия на передовые позиции. Удары наносились на Красноармейском направлении.

На кадрах, опубликованных Минобороны, зафиксированы моменты работы дронов в темное время суток. Техника противника движется по проселочным дорогам. Камеры беспилотников фиксируют транспорт с разных ракурсов. На одном из фрагментов видно, как дрон выходит на цель с хвоста, на другом - готовится к пикированию.

Операторы используют разные способы поражения - скрытые пуски с обочин дорог, атаки на встречном курсе и удары с высоты. Камеры ночного видения обеспечивают обнаружение целей, позволяя дронам действовать незаметно и внезапно.

По данным Минобороны, в ходе ночных вылетов были уничтожены бронетранспортеры, боевые бронемашины и пикапы ВСУ. Такие точечные действия по логистическим маршрутам, как отмечает ведомство, снижают возможности противника по снабжению передовых подразделений и создают условия для продвижения российских штурмовых групп в глубину обороны.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск «Восток», которые в ночное время сорвали ротацию украинских подразделений в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

