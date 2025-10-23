Дроноводы сбили высотные беспилотники врага в Днепропетровской области

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили в воздушном пространстве группу высотных разведывательных дронов самолетного типа, которые использовались ВСУ для корректировки артиллерийского огня и наблюдения за позициями российских подразделений.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе дежурства операторы обнаружили в небе над Днепропетровской областью несколько украинских беспилотников - «Лелека-100», RQ-20 «Пума» и «Фурия». После определения координат цели в воздух были направлены ударные FPV-дроны, которые выполнили точные тараны и уничтожили аппараты противника.

Благодаря действиям операторов группировки «Восток» удалось сорвать разведывательную миссию ВСУ и предотвратить передачу координат российских позиций.

Военнослужащие отмечают, что воздушные дуэли происходят постоянно. FPV-дроны дежурят в воздухе, перехватывая тяжелые гексакоптеры противника, которые пытаются сбросить боеприпасы на наши позиции, а также дроны-разведчики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.