Дроноводы сбили высотные беспилотники врага в Днепропетровской области

Уничтожение разведывательных БПЛА противника расчетами FPV-дронов позволило предотвратить получение разведданных о расположении российских подразделений.
2025-10-23 14:58:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили в воздушном пространстве группу высотных разведывательных дронов самолетного типа, которые использовались ВСУ для корректировки артиллерийского огня и наблюдения за позициями российских подразделений.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе дежурства операторы обнаружили в небе над Днепропетровской областью несколько украинских беспилотников - «Лелека-100», RQ-20 «Пума» и «Фурия». После определения координат цели в воздух были направлены ударные FPV-дроны, которые выполнили точные тараны и уничтожили аппараты противника.

Благодаря действиям операторов группировки «Восток» удалось сорвать разведывательную миссию ВСУ и предотвратить передачу координат российских позиций.

Военнослужащие отмечают, что воздушные дуэли происходят постоянно. FPV-дроны дежурят в воздухе, перехватывая тяжелые гексакоптеры противника, которые пытаются сбросить боеприпасы на наши позиции, а также дроны-разведчики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #воздушная разведка #FPV-дроны
