ЦАХАЛ нанес авиаудары по лагерю «Хезболлы» и ракетному заводу в Ливане

Арабские СМИ сообщают о жертвах.
Дима Иванов 2025-10-23 15:00:24
© Фото: officialrnintel, X © Видео: ZeinakhodrAljaz, X

ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. В результате атаки есть жертвы, отмечает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента.

Среди пораженных объектов был комплекс для подготовки бойцов движения. А также объект по производству высокоточных ракет в долине Бекаа на востоке страны, утверждает пресс-служба армии.

По информации Al Mayadeen, как минимум два человека погибли в деревне Шамстар на востоке Ливана, там же осколками стекла ранены несколько детей в местной школе. В ЦАХАЛ объяснили удары угрозой, которая исходит от группировки «Хезболла».

Ранее в сентябре ВВС Израиля атаковали населенные пункты на юге Ливана, несколько человек получили ранения.  

#в стране и мире #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #армия Израиля
