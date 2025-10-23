ЦАХАЛ нанес авиаудары по лагерю «Хезболлы» и ракетному заводу в Ливане

ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. В результате атаки есть жертвы, отмечает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента.

Среди пораженных объектов был комплекс для подготовки бойцов движения. А также объект по производству высокоточных ракет в долине Бекаа на востоке страны, утверждает пресс-служба армии.

По информации Al Mayadeen, как минимум два человека погибли в деревне Шамстар на востоке Ливана, там же осколками стекла ранены несколько детей в местной школе. В ЦАХАЛ объяснили удары угрозой, которая исходит от группировки «Хезболла».

Ранее в сентябре ВВС Израиля атаковали населенные пункты на юге Ливана, несколько человек получили ранения.