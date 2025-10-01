Бойцы группировки «Юг» тараном сбили шесть гексакоптеров ВСУ под Часовым Яром

Бойцы из «Южной» группировки сбили шесть тяжелых коптеров ВСУ под Часовым Яром. Кадры их работы показало Минобороны России.
Гексакоптеры были нейтрализованы в течение суток. Наши бойцы протаранили вражеские беспилотники FPV-дронами.
Российские военнослужащие постоянно следят за небом, чтобы не упустить появление вражеских дронов. Они делают это круглые сутки в своем районе ответственности.
Ранее Минобороны сообщило, что российские FPV-дроны поразили площадки запуска БПЛА в Днепропетровской области. Кроме того, операторы БПЛА уничтожили устройства, которые передают сигналы противника.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
