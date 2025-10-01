МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки «Юг» тараном сбили шесть гексакоптеров ВСУ под Часовым Яром

Тяжелые беспилотники противника были нейтрализованы в течение суток.
2025-10-01 07:22:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы из «Южной» группировки сбили шесть тяжелых коптеров ВСУ под Часовым Яром. Кадры их работы показало Минобороны России.

Гексакоптеры были нейтрализованы в течение суток. Наши бойцы протаранили вражеские беспилотники FPV-дронами.

Российские военнослужащие постоянно следят за небом, чтобы не упустить появление вражеских дронов. Они делают это круглые сутки в своем районе ответственности.

Ранее Минобороны сообщило, что российские FPV-дроны поразили площадки запуска БПЛА в Днепропетровской области. Кроме того, операторы БПЛА уничтожили устройства, которые передают сигналы противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #дроны #таран #часов яр #Гексакоптеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 