Бойцы из «Южной» группировки сбили шесть тяжелых коптеров ВСУ под Часовым Яром. Кадры их работы показало Минобороны России.

Гексакоптеры были нейтрализованы в течение суток. Наши бойцы протаранили вражеские беспилотники FPV-дронами.

Российские военнослужащие постоянно следят за небом, чтобы не упустить появление вражеских дронов. Они делают это круглые сутки в своем районе ответственности.

Ранее Минобороны сообщило, что российские FPV-дроны поразили площадки запуска БПЛА в Днепропетровской области. Кроме того, операторы БПЛА уничтожили устройства, которые передают сигналы противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.