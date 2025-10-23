«Град» сквозь туман ударил по позициям ВСУ под Красноармейском

О работе расчета реактивной системы залпового огня «Град» под Красноармейском рассказала в своем сюжете корреспондент «Звезды» Лана Иден. По ее словам, артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли точные удары по укреплениям ВСУ в северной части города, действуя в условиях плотного тумана и повышенной активности вражеских дронов.

До рассвета бойцы добираются на позиции по дороге, укрытой маскировочными сетями - защита от ударов FPV-дронов. С первыми лучами солнца, отмечают военные, небо вновь заполняют беспилотники противника, поэтому время для артиллерийской работы ограничено.

«Ты уже кожей чувствуешь, если дрон рядом - иногда и без приборов понимаешь, что он где-то в воздухе», - делится один из бойцов.

Реактивные системы залпового огня «Град» остаются среди главных целей ВСУ, но и одними из самых эффективных видов вооружения.

«В такую погоду "Град" работает без пристрелочных - 20 направляющих бьют точно по координатам», - отметила Лана Иден.

После залпа расчет сразу уходит в укрытие - каждая минута на открытой местности может стоить дорого.

«Машина на базе "Урала" - надежная, неприхотливая, никогда не подводила», - говорит старший водитель-заряжающий Алексей Змеев, показывая пульт управления.

В кабине боевой машины среди приборов лежит книга Чехова «Палата №6». Змеев признается, что нашел ее случайно и теперь читает между выездами.

Подразделения группировки «Центр» продолжают занимать выгодные позиции на Красноармейском направлении. Бои идут в центральной и западной частях города, где артиллеристы и операторы дронов работают слаженно, поддерживая продвижение российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.