МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» сквозь туман ударил по позициям ВСУ под Красноармейском

В пакете установки - 122-мм реактивные снаряды, которые при залпе накрывают огромную площадь, уничтожая укрепления, пехоту и бронетехнику противника.
Лана Иден 2025-10-23 11:52:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

О работе расчета реактивной системы залпового огня «Град» под Красноармейском рассказала в своем сюжете корреспондент «Звезды» Лана Иден. По ее словам, артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли точные удары по укреплениям ВСУ в северной части города, действуя в условиях плотного тумана и повышенной активности вражеских дронов.

До рассвета бойцы добираются на позиции по дороге, укрытой маскировочными сетями - защита от ударов FPV-дронов. С первыми лучами солнца, отмечают военные, небо вновь заполняют беспилотники противника, поэтому время для артиллерийской работы ограничено.

«Ты уже кожей чувствуешь, если дрон рядом - иногда и без приборов понимаешь, что он где-то в воздухе», - делится один из бойцов.

Реактивные системы залпового огня «Град» остаются среди главных целей ВСУ, но и одними из самых эффективных видов вооружения.

«В такую погоду "Град" работает без пристрелочных - 20 направляющих бьют точно по координатам», - отметила Лана Иден.

После залпа расчет сразу уходит в укрытие - каждая минута на открытой местности может стоить дорого.

«Машина на базе "Урала" - надежная, неприхотливая, никогда не подводила», - говорит старший водитель-заряжающий Алексей Змеев, показывая пульт управления.

В кабине боевой машины среди приборов лежит книга Чехова «Палата №6». Змеев признается, что нашел ее случайно и теперь читает между выездами.

Подразделения группировки «Центр» продолжают занимать выгодные позиции на Красноармейском направлении. Бои идут в центральной и западной частях города, где артиллеристы и операторы дронов работают слаженно, поддерживая продвижение российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 