Дегтярев раскритиковал молчание МОК после недопуска россиян на ЧЕ в Польше

Глава Минспорта РФ Дегтярев напомнил, что МОК принял жесткие меры в отношении Индонезии, не пустившей израильтян на соревнования.
Глеб Владовский 2025-10-23 13:45:19
© Фото: Urs Lindt, Keystone Press Agency, Globallookpress

Действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Польши, которая запретила въезд российским пловцам, это двойные стандарты. Такое заявление сделал в разговоре со «Звездой» глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

Председатель Олимпийского комитета России напомнил случай, когда Индонезия запретила израильтянам въезд на территорию страны. За это МОК ввел жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. Кроме того, он напомнил, что глава МОК заявляла о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам.

«Эти принципы одинаковы для всех, и они касаются в том числе России. В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты», - подчеркнул Дегтярев.

Глава Минспорта РФ подчеркнул, что решение Польши не допускать российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию - вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Москва выразила надежду, что МОК защитит олимпийские принципы и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях.

«Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские пловцы пропустят чемпионат Европы, который пройдет в польском Люблине с 2 по 7 декабря. По словам президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина, Варшава не допустила спортсменов по политическим мотивам.

#Польша #индонезия #МОК #наш эксклюзив #михаил дегтярев #недопуск россиян
