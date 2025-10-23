МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пловцов из России не допустили на чемпионат Европы в Польше

Соревнования пройдут 2-7 декабря в городе Люблин.
Глеб Владовский 2025-10-23 11:48:21
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Российские пловцы пропустят чемпионат Европы, который пройдет в польском Люблине с 2 по 7 декабря. Об этом сообщил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем по политическим причинам. Сама Польша не допускает российских спортсменов», - подчеркнул он в беседе с журналистами.

Мазепин добавил, что спортсмены поедут на соревнования на длинной воде в Париже, которые пройдут с 25 июля по 8 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходил чемпионат мира по водным видам спорта. На них россияне завоевали шесть золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых.

